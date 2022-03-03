С 3 до 10 миллионов рублей предлагается повысить минимальный порог стоимости автомобиля, чтобы на него начислялся так называемый налог на роскошь. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ уже разработаны Минпромторгом.

Предполагается, что изменения коснутся тех автомобилей, которые были приобретены гражданами с 1 января 2022 года. В Минпромторге сообщили, что до того, как поправки примут, и они начнут действовать, на сайте ведомства будет появляться информация об автомобилях дороже 3 миллионов рублей.

Но это будет справочная информация – её правительство должно публиковать по закону. После принятия закона повышенный коэффициент при исчислении транспортного налога применятся на автомобили дешевле 10 миллионов рублей не будет.

На фоне военной специальной операции в Донбассе многие крупные автоконцерны заявили о прекращении поставок своей продукции в Россию. Одновременно с этим выросли цены на отечественные автомобили марки Lada – “АвтоВАЗ” поднял стоимость своей продукции в среднем на 15%.