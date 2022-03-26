Ранее Германия заявила, что не собирается осуществлять расчеты за газ российскими рублями. Однако сейчас правительство страны уже изменило свою позицию.

Так, глава Минэкономики Роберт Хабек заявил, что частные немецкие компании при желании вполне могут производить оплату в российской валюте. Государство в их дела вмешиваться не собирается.

«Это частный правовой вопрос, а именно, вопрос соблюдения положений договоров. Прежде всего импортеры обязаны гарантировать соблюдение договоров», – заявил Хабек.

Он также отметил, что в основном в контрактах указаны европейская и американская валюты. Но прямо сейчас ни Германия, ни другие страны ЕС не в состоянии отказаться от российского газа и ввести эмбарго. Даже при том, что они находят других поставщиков и снижают зависимость от поставок голубого топлива из РФ. Именно поэтому частные компании могут сами принимать решение о расчетах рублями.