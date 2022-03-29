Миллиардер Роман Абрамович – весомая фигура и креативный человек. Его качества, позволившие заработать огромное состояния, оказались необходимыми на переговорах между украинской и российской делегациями, считает политолог Евгений Минченко.

Он пояснил, что Абрамович способен вести диалог с политическими элитами Украины на доступном и понятном для них языке. Именно поэтому он присутствовал на переговорах, хотя официально в состав одной из делегаций не входил.

Политолог также высказал сомнения по поводу прогресса в очередном раунде переговоров между Украиной и РФ. В качестве причины эксперт назвал зависимость Киева от решений Вашингтона. Президент Зеленский является лишь номинальным главой государства, так как блокирующий пакет находится у Соединенных Штатов.