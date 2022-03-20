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На Украине ликвидирован легендарный натовский снайпер Wali из Канады, который принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах в разных странах, пишет американское издание Military Watch.

Авторы публикации рассказали, что свою карьеру снайпер начал еще в Кандагаре в 2009 году. Именно там о нем начали слагать легенды, согласно которым Wali мог поражать живые мишени с расстояния в две и более миль.

Также канадец отметился во время войны в Ираке. Там всего за день он уничтожил около 40 бойцов противника, что принесло ему известность в определенных кругах и неофициальный статус наиболее результативного снайпера НАТО.

Свой выезд на Украину дикий гусь из Канады сопроводил заявлением о желании «уничтожать ненавистных русских». С 4 по 9 мартах он выкладывал в Сеть хвастливые посты и даже собирался уничтожать самолеты с танками. Однако после этого Wali бесследно исчез, что может означать только одно – на Украине его снайперская карьера была оборвана вместе с жизнью.

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