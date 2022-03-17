Направляемые по квазибаллистической траектории ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» развивают гиперзвуковую скорость, из-за чего украинские системы противовоздушной обороны оказываются бессильными перед ними. Об этом пишут эксперты американского издания Military Watch.

Авторы отмечают, что подобные возможности ракет были выявлены в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. «Искандеры» не только развивают высокую скорость, но и демонстрируют хорошую маневренность, что позволяет им эффективно уходить от любых систем ПВО.

Эксперты считают, что боезаряды ОТРК «Искандер» обладают способностью уклоняться не только от украинских, но и натовских систем противовоздушной обороны. В ходе их разработки ставилась именно такая задача и она была успешно решена конструкторами.