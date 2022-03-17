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Словакия и другие страны, которые намерены снабжать Украину оружием, собственными руками создают себе серьезные проблемы, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Так она отреагировала на заявление Братиславы, в котором говорится о намерении передать Киеву старые системы противовоздушной обороны производства СССР.

Захарова заявила также, что проблемы будут и у тех стран, которые отправляют на Украину наемников для пополнения «Иностранного легиона»,

Напомним, что поставки оружия в Киев планирует и Великобритания. Она уже заявила о передаче переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak. Кроме того, США собираются отправить на Украину очередную партию ПТРК Javelin и ряд зенитных систем.

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