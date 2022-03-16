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Желанием выслужиться перед Североатлантическим альянсом объяснили в МИД РФ “яростное неприятие” ситуации на Украине со стороны некоторых европейских стран. Об этом заявил директор одного из департаментов Министерства иностранных дел Юрий Пилипсон.

По словам дипломата, некоторые европейские страны стараются подчеркнуть так называемую евроатлантическую солидарность, поэтому резки в своих оценках по отношению к действиям России.

В качестве примера, который удивили и обескуражил российскую сторону, Пилипсон привёл действия Словении. По словам дипломата, там в одностороннем порядке разрываются все соглашения с Россией, устраиваются враждебные акции в столице страны Любляне. При этом в прошлом году был официально учреждён день российско-словенской дружбы. Причём как раз по инициативе словенской стороны, добавил Пилипсон.

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