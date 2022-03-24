Разговор министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с пранкерами Вованом и Лексусом стало одним из дополнительных доказательств попыток Украины разработать ядерное оружие. Североатлантический альянс вряд ли бы стал осуждать за это Киев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также добавила, что высокопоставленные чиновники стран НАТО скорее всего одобрили бы действия Украины по восстановлению ядерного статуса.

По словам Захаровой, удивительно совсем не то, что Уоллес не сумел распознать пранкеров, а тот факт, что он вообще обсуждал вопрос создания на Украине ядерного оружия. Он делал это с легкостью, что доказывает – НАТО поддержит Киев, если тот вздумает заниматься разработками таких вооружений.