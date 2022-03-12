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Европа столкнулась с серьезным гуманитарным кризисом из-за того, что происходит на Украине, заявил глава МИД Молдавии Николай Попеску. Он отметил, что в последний раз подобное наблюдалось несколько десятилетий назад.

По словам Попеску, Молдова открыла границу для трехсот тысяч украинских беженцев. При этом сто тысяч из них до сих пор остаются в стране и временно живут в гостеприимных домах местных жителей.

Ситуация в стране достаточно сложная, поэтому власти Молдавии не в состоянии справиться с ней сами, заявил министр. Он пояснил, что Кишиневу очень не помешала бы внешняя помощь для обеспечения стабильности.

Напомним, что помимо Молдавии, беженцев с Украины сейчас принимают Польша и Словакия, Румыния и Венгрия. Также о возможности принять украинских граждан заявляли Германия и Франция. Всего число беженцев на сегодняшний день приближается к четырем миллионам.

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