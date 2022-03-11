Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВСУ применяют тактику выжженой земли на территории Луганской области, рассказала замглавы МИД ЛНР Анна Сорока. Она пояснила, что украинская армия, которая отступает с территории республики, наносит существенный вред социальной инфраструктуре.

Так, военные обрезают газовые трубы, отключают системы электроснабжения, опустошают и разрушают магазины и аптеки, взрывают мосты. Кроме того, они используют мирных жителей в качестве живых щитов, что является грубейшим нарушением Женевской конвенции.

Сорока рассказала, что к людям, которые остались на освобожденных территориях, сейчас с трудом, но все же добираются специалисты, которые оказывают гуманитарную помощь, занимаются восстановлением работоспособности систем газо- и электроснабжения. Киев же продолжает использовать методы тотальной агрессивной войны.

Вам может понравиться

КП: Была ли бомбардировка детской больницы в Мариуполе

Появившиеся в среду в Сети видеозаписи после бомбардировки детской больницы и роддома в Мариуполе, являются достоверными. Однако вся остальная информация, связанная с ними – это фейк, пишет «Комсомольская правда». Журналисты

Житель Мариуполя рассказал, что военнослужащие ВСУ занимают бомбоубежища и не пускают гражданских

Житель Мариуполя рассказал, что с самого начала военной спецоперации РФ на Донбассе вынужден прятаться в подвале жилого дома вместе с семьей. Все дело в том, что в бомбоубежищах скрываются военнослужащие

RusVesna: В Харьковской области уничтожено здание отдела СБУ

Российские ВС нанесли очередной точечный удар по одному из украинских военных объектов. Он достиг цели и не навредил жилой застройке, которая располагается в непосредственной близости от объекта, сообщило издание «Русская
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 марта – пасмурно, до -0 °C | город Мытищи: погода, 11 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 марта – снег, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 марта – небольшой дождь, до 1 °C | Королев: погода, 11 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Подольск: погода, 11 марта – переменная облачность, до -4 °C | Армавир: погода, 11 марта – пасмурно, до 1 °C |