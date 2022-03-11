ВСУ применяют тактику выжженой земли на территории Луганской области, рассказала замглавы МИД ЛНР Анна Сорока. Она пояснила, что украинская армия, которая отступает с территории республики, наносит существенный вред социальной инфраструктуре.

Так, военные обрезают газовые трубы, отключают системы электроснабжения, опустошают и разрушают магазины и аптеки, взрывают мосты. Кроме того, они используют мирных жителей в качестве живых щитов, что является грубейшим нарушением Женевской конвенции.

Сорока рассказала, что к людям, которые остались на освобожденных территориях, сейчас с трудом, но все же добираются специалисты, которые оказывают гуманитарную помощь, занимаются восстановлением работоспособности систем газо- и электроснабжения. Киев же продолжает использовать методы тотальной агрессивной войны.