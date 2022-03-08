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Нынешний кризис на Украине является следствием действий Соединенных Штатов и их навязчивой идеей с расширением НАТО на восток, заявили представители китайского МИД. Их слова приводит издание РИА Новости.

Ведомство отметило, что США неоднократно получали сигналы о недопустимости расширения Североатлантического альянса. Особенно за счет Украины. Однако все требования и предупреждения тщательно игнорировались. Вашингтон не скрывал намерений принять Киев в ряды НАТО, хотя и признавал, что время для этого еще не настало.

Именно поэтому, считают представители внешнеполитического ведомства Китая, на протяжении нескольких лет формировался кризис на территории Украины. В результате возникла именно та ситуация, к которой Киев пришел сейчас.

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