Сервисы Bumble и Badoo приняли решение уйти с российского рынка. Кроме того, они больше не будут доступны и пользователям из Белоруссии.

О причинах решения в компании Bumble Inc., владеющей сервисами, не сообщают. Указывается лишь, что приложения сервисов знакомств будут в ближайшее время убраны из App Store и Google Play в России и Белоруссии.

Для самой компании уход из России не станет критичным. Доходы от деятельности в стране были не особо велики: за 2021 году доля доходов от пользователей из России, Украины и Белоруссии в приложения Badoo составила всего 2,8%, в приложении Bumble – всего 0,1%.

Многие компании приостанавливают деятельность в России из-за специальной военной операции в Донбассе, которая началась 24 февраля, а также санкций, которые западные странны ввели в отношении России. Ранее об уходе из страны объявили крупные автоконцерны, технологические компании, стриминговые сервисы, производители продовольственных и прочих товаров.