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Мэр украинского города Купянска Геннадий Мацегора, которого власти страны обвиняют в сдаче населенного пункта, записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому. Он заявил, что СБУ похитила его дочь и не сообщает, где ее удерживает, передает издание “Русская весна”.

«В нашей семье горе. Пропала моя дочь. Если вы считаете, что я как мэр города совершил должностное преступление и один, без оружия не противостоял вооруженной армии, судите меня», – рассказал он.

По словам мэра, дочь находилась в Ивано-Франковской области, но на днях к ней пришли сотрудники СБУ. Они задержали 20-летнюю девушку. После того как Мацегора связался с омбудсменом Верховной рады, ему пообещали вернуть дочь, однако до сих пор этого не сделали.

Напомним, что российские войска взяли Купянск под контроль еще в конце февраля. Из-за этого Мацегоре было вручено подозрение в государственной измене.

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