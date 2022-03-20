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На 15% увеличилась доля мессенджера Telegram в марте этого года. Она достигла 63%. У другого популярного мессенджера WhatsApp она сократилась до 32%. Такие данные приводит мобильный оператор “Мегафон”.

В исследовании, которые провела компания, указывается, что рост популярности Telegram связан вероятно с ограничениями, которые ранее были введены в отношении некоторых социальных сетей.

В компании уточняют, что в среднем один пользователь стал расходовать на мессенджер более ста мегабайт трафика в сутки. На WhatsApp приходится меньше 30 мегабайт в сутки.

Уточняется, что до таких изменения Telegram был популярным в более чем полусотни российских регионов. В марте – он вышел на первые места по трафику почти по всей стране (в 82 регионах страны из 85-ти) – в Чечне, Дагестане и Карачаево-Черкессии продолжают больше пользоваться WhatsApp.

 

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