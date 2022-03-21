читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

«Дерусификация» экономики, которую на днях объявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий обойдется стране слишком дорого и не будет иметь никакого практического смысла. Варшава подобными действиями лишь жертвует интересами граждан в угоду «бездарных политиков» из-за океана, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что Польша уже понесла серьезные убытки, отказавшись от российской нефти и угля, а также не желая продлевать контракты на поставку газа. Кроме того, страна пострадает и от противодействия строительству и запуску газопровода «Северный поток-2».

«Но сейчас вассальным польским элитам гораздо важнее присягнуть на верность своему сюзерену – Америке, чем помочь собственным гражданам, поэтому костёр ненависти к противнику в лице России они будут поддерживать постоянно», – заявил Медведев.

Он также отметил, что «сообщество политических имбецилов» из Польши постоянно транслирует самую «злобную, вульгарную и визгливую критику России», стремясь угодить американским хозяевам.

Вам может понравиться

Military Watch: Самый результативный снайпер НАТО уничтожен на Украине

На Украине ликвидирован легендарный натовский снайпер Wali из Канады, который принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах в разных странах, пишет американское издание Military Watch. Авторы публикации рассказали, что свою карьеру

The Guardian: Правление Байдена в США называют проклятым

За тот небольшой срок, который президент США Джо Байден управляет страной, на него свалилось множество роковых событий, сообщает издание The Guardian. Резкий взлет цен на рынке энергоносителей, набирающая обороты инфляция,

Минобороны РФ сообщило об уничтожении базы с иностранными наемниками в Житомирской области

ВКС РФ нанесли ряд ракетных ударов, которые позволили уничтожить крупный центр подготовки военнослужащих Сил специальных операций ВСУ. Данный объект находился неподалеку от населенного пункта «Овруч», расположенного в Житомирской области. Кроме
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 марта – небольшая облачность, до 4 °C | город Мытищи: погода, 21 марта – переменная облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 марта – пасмурно, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Королев: погода, 21 марта – переменная облачность, до 4 °C | Подольск: погода, 21 марта – небольшая облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 21 марта – небольшая облачность, до 6 °C |