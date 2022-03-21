«Дерусификация» экономики, которую на днях объявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий обойдется стране слишком дорого и не будет иметь никакого практического смысла. Варшава подобными действиями лишь жертвует интересами граждан в угоду «бездарных политиков» из-за океана, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что Польша уже понесла серьезные убытки, отказавшись от российской нефти и угля, а также не желая продлевать контракты на поставку газа. Кроме того, страна пострадает и от противодействия строительству и запуску газопровода «Северный поток-2».

«Но сейчас вассальным польским элитам гораздо важнее присягнуть на верность своему сюзерену – Америке, чем помочь собственным гражданам, поэтому костёр ненависти к противнику в лице России они будут поддерживать постоянно», – заявил Медведев.

Он также отметил, что «сообщество политических имбецилов» из Польши постоянно транслирует самую «злобную, вульгарную и визгливую критику России», стремясь угодить американским хозяевам.