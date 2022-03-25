Мирный договор с Киевом не будет подписан без демилитаризации и денацификации Украины. Также одним из ключевых требований является признание воссоединения Крыма с Россией и независимости республик Донбасса, заявил Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах.

Он пояснил, что Киев готов объявить о нейтральном статусе, однако он активно ищет партнеров, способных предоставить гарантии безопасности государства. По ключевым вопросам переговоры застопорились, так как Украина отказывается признавать Донбасс и Крым, передает РИА Новости.

Мединский напомнил, что сперва было проведено три очных раунда переговоров, но сейчас делегации общаются в режиме видеоконференции. Следующий раунд намечен на 26 марта. Какие-либо прогнозы по нему давать пока рано.