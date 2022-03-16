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Специалисты назвали оптимальный срок восстановления организма после ковида. По мнению экспертов, он составляет 4 недели. Такое мнение высказала главный врач одной из клиник Татьяна Романенко в интервью изданию Ura.ru. Другие специалисты в целом с ней согласны.

По словам Романенко, после каждого заболевания организму требуется восстановление. Считается, что при ОРВИ организм полностью восстанавливается за две недели. В случае с более тяжёлым заболеванием, ковидом, срок полного восстановления может доходить до месяца, отметила специалист. При этом терапевт добавила, что если организм не может прийти в себя после этого срока, значит коронавирусная инфекция оставила в организме следы.

По мнению других медицинских экспертов, в определении сроков полного восстановления организма от ковида надо учитывать возраста пациентов и то, как протекало заболевание. В отдельных случаях, постковидная реабилитация может занять годы. Особенно это касается пожилых людей, которые вместе с ковидом перенесли и сопутствующую ему тяжёлую форму пневмонии.

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