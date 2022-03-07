На фоне роста цен на российских газ в Европе, правительствам стран ЕС нужно принимать скорейшее решение по поиску альтернативных источников энергии. Как вариант, запустить остановленные ранее атомные электростанции. Такое заявление сделал Илон Маск.

Кроме этого американский бизнесмен посоветовал европейцам нарастить мощность тех станций, которые сейчас работают. При этом страх перед радиационным заражением -Маск назвал чересчур преувеличенным. Чтобы доказать это миллиардер намерен отправиться в Японию и съесть блюда, приготовленные из выращенных возле АЭС Фукусима-1 продуктов. В 2011 году на этой станции произошла крупная авария из-за землетрясения.

Цены на газ в Европе стали расти после начала специальной военной операции России в Донбассе. В отдельные дни стоимость “голубого топлива” поднималась до 3,8 тысяч долларов за 1 тысячу кубометров. Сейчас цена находится в районе 2,5 тысяч долларов за 1 тысячу “кубов”, что является для Европы довольно высоким показателем.