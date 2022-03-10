Актриса Мария Шукшина во время премии «Фигаро» выразила своё мнение о культурном будущем России.

Как сообщается, на этой премии актриса получила звание «Лучшие из лучших» в номинации «За правду в искусстве и в жизни». Во время своей речи Шукшина отметила принятый в России указ «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Актриса считает, что благодаря данному указу следует ожидать положительных изменений в культурной жизни России. Согласно её заявлению, люди слишком устали от пошлости и содомии, а также от русофобии и в целом бездушности искусства в современном мире. Сейчас, как она считает, «всё только начинается».

Помимо этого Шукшина обрадовалась попаданию кинофильма «Родитель» в список номинантов. В этом фильме поднимается вопрос наркомании. Но в следующий тур фильм не прошёл.

Ранее режиссёр фильма “Майор Гром” Олег Трофим объяснил показанный в киноленте курс валюты. По его словам, высокий курс должен был показать тяжёлую жизнь.