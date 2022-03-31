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Главный редактор МИА “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян отреагировала на введенные Великобританией санкции против медиагруппы. По словам Симоньян, подобные действия являются оскорблением.

В ходе своего заявления главный редактор процитировала отрывок стихотворения Маяковского “Письмо Татьяне Яковлевой”. Она отметила: “Это оскорбление на общий счет нанижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму — одну или вдвоем с Парижем”.

С 31 марта Великобритания включила МИА “Россия сегодня” и главного редактора Sputnik International Антона Анисимова в список санкций. Ограничения заключаются в заморозке активов. В МИД Великобритании заявили, что медиагруппа является “вовлеченным лицом”, так как получает финансирование от государства. А Sputnik входит в МИА “Россия сегодня”, финансируемого государством. Кроме того, Sputnik занимается продвижением и поддержкой политики России на Украине.

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