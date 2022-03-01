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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия не задействована в спецоперации России на Украине. Соответствующую информацию недавно озвучила его пресс-служба.

Согласно заявлению белорусского лидера, которое он сделал на совещании с министрами, на границе Украины и Белоруссии было совершены провокации, осуществлённые украинскими силами. Он отметил, что речь идёт о провокациях, проведённых именно Украиной, а не Западом.

Также Лукашенко заявил, что армия его страны не принимала, не принимает и не собирается принимать участия в спецоперации России. Он отметил, что это можно доказать.

Кроме того, белорусский лидер сообщил, что вопрос об участии Белоруссии в спецоперации России даже не поднимался российскими властями и участия белорусской армии в боевых действиях не требуется.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, что Североатлантический альянс начал отводить свои войска от границ Белоруссии. Он предположил, что причиной стало возможное обращение за помощью к Москве.

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