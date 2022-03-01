Западная граница надежно закрыта средствами ПВО Белоруссии, чтобы исключать попытки НАТО «стрелять в спину российским ВС», заявил президент страны Александр Лукашенко. Он отметил, что для прикрытия рубежей было задействовано еще пять батальонов противовоздушной обороны.

Белорусский лидер пояснил, что по базирующимся в стране войскам намеревались нанести удар украинские ракетные и зенитные дивизионы. Кроме того, западные партнеры то и дело угрожают национальной безопасности Беларуси, причем не только в военной и политической, но еще и в экономической сферах.

Ранее Лукашенко заявил, что РФ начала военную операцию из-за попытки Украины напасть на Россию. Он также отметил, что по украинской территории было произведено несколько ракетных пусков, которые осуществляли российские военнослужащие.