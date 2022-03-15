Польша и Литва открыли границу с Белоруссией, невзирая на коронавирус, и просят о поставках соли, гречки и муки, заявил президент страны Александр Лукашенко. Он также отметил, что эти государства ЕС даже совсем забыли о беженцах и ковиде, передает РИА Новости.

«Посмотрите, кто бы мог подумать: мы все время – ваши жены, некоторые – куда ездили тряпки покупать или еще что-то? В Литву, в Польшу. Там все было дешево. Продукты питания дешевле, еще что-то и так далее», – напомнил Лукашенко.

Он отметил, что раньше ЕС демпинговал, чтобы жители Беларуси ездили в Литву за товарами и оставляли там валюту. Однако сейчас сложилась совершенно обратная ситуация.

«Сегодня забыли о беженцах, о ковиде. Открыли границу и просят: хотя бы немного муки, гречки и соли», – подчеркнул президент Беларуси.

Напомним, что ранее Лукашенко также заявил, что над Припятью была сбита украинская ракета «Точка-У».