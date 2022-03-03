Тилль Линдеман сообщил, что отменил запланированные концерты в двух городах России. Выступления лидера немецкой группы Rammstein должны были состояться в Москве и Новосибирске 5 и 11 декабря этого года соответственно. Соответствующая информация размещена в инстаграм-аккаунте артиста.

В сторис Линдемана, где указывается расписание его гастрольного тура, оба концерта в России помечены, как отменённые. О причинах отмены выступлений не сообщается. Однако там же в сторис Линдеман разместил фотографию, на которой он стоит рядом со стеллой у въезда в Киев. При этом концерт в столице Украины, где также певец должен выступить в ноябре, судя по сторис Линдемана, отменять не стали.

Примечательно, что в прошлому году Тилль Линдеман был приглашённым гостем на военно-музыкальном фестивале “Спасская башня” в Москве.

Немецкий исполнитель не первый, кто отменил свои выступления в России в свете последних событий на Украине. Ранее об отмене своих выступлений уже заявляли Игги Поп, рок-группа The Killers и другие.