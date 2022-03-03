читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Тилль Линдеман сообщил, что отменил запланированные концерты в двух городах России. Выступления лидера немецкой группы Rammstein должны были состояться в Москве и Новосибирске 5 и 11 декабря этого года соответственно. Соответствующая информация размещена в инстаграм-аккаунте артиста.

В сторис Линдемана, где указывается расписание его гастрольного тура, оба концерта в России помечены, как отменённые. О причинах отмены выступлений не сообщается. Однако там же в сторис Линдеман разместил фотографию, на которой он стоит рядом со стеллой у въезда в Киев. При этом концерт в столице Украины, где также певец должен выступить в ноябре, судя по сторис Линдемана, отменять не стали.

Примечательно, что в прошлому году Тилль Линдеман был приглашённым гостем на военно-музыкальном фестивале “Спасская башня” в Москве.

Немецкий исполнитель не первый, кто отменил свои выступления в России в свете последних событий на Украине. Ранее об отмене своих выступлений уже заявляли Игги Поп, рок-группа The Killers и другие.

Вам может понравиться

Жители Китая пресекли антироссийскую акцию дипломатов из посольства Канады

В Китае пресекли антироссийскую акцию, которая была организована возле канадского посольства. Дипломаты из посольства Канады ранее сообщили, что на стенах посольства были установлены плакаты с надписями в поддержку Украины. Но
  • Анна
  • 03.03.2022
  • читать 1 минуту

Индекс кредитного благополучия в России возглавили северные территории

Фонд развития гражданского общества выяснил, в каких регионах населению проще расплачиваться с кредитами. Рейтинг возглавили Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ, в лидеры также попали Магаданская и Сахалинская области – пишут

Постпред РФ в ООН заявил о наличии у страны единомышленников в организации

Постпред России при ООН Геннадий Гатилов заявил, что у РФ в организации есть единомышленники, разделяющие подходы страны к правам человека и их защите. Также они поддерживают и меры, которые направлены
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 марта – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 3 марта – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 марта – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 марта – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 3 марта – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 3 марта – переменная облачность, до -1 °C | Армавир: погода, 3 марта – пасмурно, до 9 °C |