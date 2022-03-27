План перевооружения ВС ФРГ на 100 миллиардов евро является безумием, заявил глава Левой партии Дитмар Барч на дебатах в Бундестаге. Его заявление опубликовало немецкое издание Spiegel.

Политик отметил, что Левые будут ожесточенно сопротивляться этому решению, так как оно противоречит здравому смыслу.

Напомним, что вышеупомянутый план озвучила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. Она рассказала о создании фонда размером в 100 миллиардов евро для приобретения новых видов вооружений для немецкой армии, а также для полного восстановления боеспособности бундесвера. В парламенте сочли, что подобный шаг негативно повлияет на реализуемые сегодня программы социальной поддержки.