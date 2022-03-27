читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

План перевооружения ВС ФРГ на 100 миллиардов евро является безумием, заявил глава Левой партии Дитмар Барч на дебатах в Бундестаге. Его заявление опубликовало немецкое издание Spiegel.

Политик отметил, что Левые будут ожесточенно сопротивляться этому решению, так как оно противоречит здравому смыслу.

Напомним, что вышеупомянутый план озвучила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. Она рассказала о создании фонда размером в 100 миллиардов евро для приобретения новых видов вооружений для немецкой армии, а также для полного восстановления боеспособности бундесвера. В парламенте сочли, что подобный шаг негативно повлияет на реализуемые сегодня программы социальной поддержки.

Вам может понравиться

Минобороны Китая: Ни одна сила не сможет помешать воссоединению КНР с Тайванем

Китай не собирается отступаться от своих территориальных претензий на Тайвань. Минобороны страны заявило, что КНР рано или поздно вернет островное государство в состав республики. Таким образом ведомство отправило сигнал тем

Терапевт Лапа рассказала об анализах, которые нужно сдать после коронавирусной инфекции

После выздоровления от коронавирусной инфекции необходимо пройти целый ряд исследований, чтобы удостовериться в отсутствии осложнений заболевания, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. Она порекомендовала пациентам, которые выписались из больницы после Covid-19, сдать

Минобороны РФ: Для украинских пленных созданы достойные условия

Военнослужащие ВС Украины, которые сдались в плен, содержатся в достойных условиях. По словам главы Национального центра управления обороной Михаила Мизинцева, бойцам предоставляются квалифицированная современная медицинская помощь и питание три раза
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 марта – переменная облачность, до -3 °C | город Мытищи: погода, 27 марта – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 марта – снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 марта – небольшой снег, до 2 °C | Королев: погода, 27 марта – небольшой дождь, до 4 °C | Подольск: погода, 27 марта – небольшой снег, до -3 °C | Армавир: погода, 27 марта – облачно с прояснениями, до 12 °C |