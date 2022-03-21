Командир вертолета Ка-52 ВКС РФ Иван Болдырев рассказал о подлой тактике украинских военных. Он пояснил, что бойцы ВСУ, разбившиеся попарно, выстраивали заторы из автомобилей гражданского населения, а между ними прятали переносные зенитно-ракетные комплексы, передает сайт Ura.ru.

Машины мирных жителей использовались в качестве щита, а тем временем военнослужащие атаковали воздушную машину из ПЗРК. По одному лишь вертолету украинские военные выпустили 18 ракет, рассказал летчик.

Болдырев принимал участие во взятии под Киевом военного аэродрома, а также наносил удары по бронетехнике ВСУ. После того, как пилота сбили, он длительное время осуществлял зачистку военного объекта, обеспечивая безопасную высадку десанта с вертолета Ми-8.