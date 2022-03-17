Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что США могут отправить Украине дроны-камикадзе под видом гуманитарного груза. Его слова передаёт издание «Народные новости».

Как отмечается, ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок предоставит Украине современные системы ПВО и прочую поддержку. В частности, речь идёт об американских управляемых ракетах Switchblade. Леонков отметил, что эти ракеты делятся на два вида. Так, Switchblade 600 предназначены для того, чтобы уничтожать бронетехнику. Switchblade 300 способны наносить высокоточные удары.

«У них есть труба-носитель, похожая на ПТРК, в которую снаряжается барражирующий боеприпас, который имеет оптическую головку наведения. Дальность его действия — порядка 40 км, время полета — примерно 40 минут. Имеет он стабилизаторы, оператор может наблюдать за обстановкой и следить за целью. Время развертывания такого боеприпаса составляет порядка 10 минут», — объяснил Леонков.

Эксперт также заявил, что весьма вероятно, что США смогут поставить такое оружие и Киеву. При этом дроны-камикадзе имеют небольшие размеры, поэтому их без труда можно замаскировать под гуманитарный груз. Однако и такое оружие, как он считает, не поможет усилить украинскую армию.

Ранее Алексей Леонков заявил, что США разработали для Украины план военного наступления на Донбасс. По его словам, это сделала ещё прошлая администрация.