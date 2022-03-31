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Армия РФ стала действовать на Украине в полную силу, игра в поддавки закончилась. Продвижение войск составляет сейчас около 10-20 километров ежедневно, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ и использование националистическими батальонами мирных жителей в роли живого щита, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что иностранные аналитики шокированы стремительно повысившимися темпами специальной военной операции. Специалисты называют действия ВС РФ феноменальными, так как в сложившихся условиях продвигаться настолько быстро чрезвычайно сложно.

«Находимся на подступах к Кривому Рогу. Достаем до позиций украинской армии, которая пытается нас сдерживать. Они были не готовы, что боевые действия будет идти одновременно и повсеместно», – рассказал эксперт.

Он также отметил, что сейчас ВС РФ высокоточными ударами уничтожает запасы горючего, опасные виды вооружения, склады с боеприпасами и другие объекты военной инфраструктуры. Это необходимо, чтобы лишить ВСУ возможностей для контрнаступательных действий.

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