Накачка Украины оружием и санкционные меры, предпринимаемые Соединенными Штатами, работают против Вашингтона. Он пытается остановить наступательные действия ВС России и республик Донбасса, однако эффект получается обратным, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что Соединенные Штаты используют ту же тактику, что задействовали и в Сирии. В западном регионе Украины они создали запас вооружений и техники, а также перебрасывают все это в разные города, размещая там новые склады. Это необходимо, чтобы отступающие силы ВСУ могли пополнять запасы боеприпасов и оружия.

Однако эта тактика позволяет лишь затягивать боевые действия и никак не помогает Киеву по одной простой причине. У РФ сейчас полное превосходство в небо над Украиной. И сделать с этим ВСУ ничего не могут, так как Запад наотрез отказывается создавать бесполетную зону и поставлять современные средства ПВО, которые могли бы прикрывать перемещение военных подразделений.