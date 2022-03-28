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Вопреки неоднократным заявлениям Запада ВС России совершенно не планировали использовать в спецоперации на Украине тактику «блицкрига». Они использовали иной путь, оказавшийся для Киева полнейшей неожиданностью, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что США много раз писали, что Россия всего за несколько дней возьмет Киев и выйдет на границу Украины с государствами НАТО. Также Вашингтон предполагал, что специальная операция начнется с Донбасса. Однако РФ не собиралась играть в игры, правила которой придумали в Америке.

Войска РФ вошли на территорию соседней страны с юга и севера, что сбило с толку Киев. Ведь основные фортификационные сооружения и склады с резервами много лет возводились на востоке. Боевые действия начались сразу на нескольких направлениях, к чему ВСУ оказались совершенно не готовы. Поэтому спецоперация продолжается в полном соответствии с намеченным планом.

«Продвижение войск составляет 10-20 километров. Это является нормальной скоростью», – подытожил Леонков.

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