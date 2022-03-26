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Польская армия хоть и входит в десятку лучших на европейском континенте, но она может действовать исключительно в составе Североатлантического альянса. Без него Вооруженные силы страны не способны на какие-то серьезные военные операции, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Так он прокомментировал заявления о возможном появлении польских войск на Украине и их участии в разделе этого государства.

В беседе с журналистами издания “Московский комсомолец” Леонков напомнил, что Варшава существенно увеличила бюджет на оборонительные цели и усилила боеспособность армии, доведя ее численность до 128 тысяч человек. В распоряжении польских ВС имеется около 170 военных самолетов и вертолетов, среди которых не менее 50 американских истребителей F-16. Также армия владеет 900 танками.

Несмотря на это, польская армия способна действовать только под руководством Соединенных Штатов, а в случае вмешательства в конфликт на Украине это приведет к прямому противостоянию НАТО и России.

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