Ответственность за гибель военнослужащих стран Североатлантического альянса на Яворовском полигоне несут те государства, которые отправили их на Украину, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что в результате ударов, выполненных в рамках спецоперации, на полигоне, представляющем собой международный учебный центр, могло погибнуть несколько десятков военнослужащих «Иностранного легиона». Их никто не звал и не отправлял на Украину, они поехали туда по собственной инициативе, поэтому ответственность за их гибель лежит только на их странах.

По словам Леонкова, Женевская конвенция не распространяется на натовских инструкторов и наемников. Они ехали на Яворовский полигон на свой собственный страх и риск.

Также эксперт напомнил, что целью Североатлантического альянса была зачистка Донбасса, на котором НАТО намеревался создать плацдарм для атаки на Крым.