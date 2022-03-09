Военная спецоперация на Украине длится уже две недели, однако дело совсем не в недооценке военно-политическим руководством РФ боеготовности ВСУ, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Он пояснил, что никто и не планировал блицкриг, а слухи о нем распространяли Соединенные Штаты с Великобританией.

Запад, по словам Леонкова, намеренно искажал информацию и рассказывал сказки о «захвате Киева за 2 дня». Он создавал для себя повод говорить о «затянувшейся» операции. Но на самом деле, все идет по плану.

Эксперт рассказал, что расстояние от Донецка до границы НАТО составляет 1157 км по прямой. При темпе продвижения в 20-40 километров в течение суток спецоперация может продлиться до 40, а то и до всех 80 дней. Ведь нужно учитывать длительные остановки, которые связаны с необходимостью обеспечения безопасности гражданского населения.

Именно поэтому ожидать быстрого завершения спецоперации не стоит, она идет в четком соответствии с ранее намеченными планами.