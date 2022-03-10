Заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о «нападении» России на Прибалтику – яркий пример британских фейков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что никаких планов по отношению к странам Североатлантического альянса Москва не строила и не собирается этого делать в будущем.

Лавров отметил, что Трасс уже успела прославиться своими афоризмами, поэтому высказывание о «нападении» РФ на Прибалтику – это один из них.

«Говорила на эту тему моя новая коллега Лиз Трасс, которая заявила, что если «Путин не проиграет на Украине, то его амбициям не будет предела, и следующими целями будут Прибалтика и Молдова» – отметил Лавров.

Также он подчеркнул, что высказывание британского министра вполне достойно «английской дипломатии, политики и культуры», передает издание ТАСС.