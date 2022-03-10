читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о «нападении» России на Прибалтику – яркий пример британских фейков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что никаких планов по отношению к странам Североатлантического альянса Москва не строила и не собирается этого делать в будущем.

Лавров отметил, что Трасс уже успела прославиться своими афоризмами, поэтому высказывание о «нападении» РФ на Прибалтику – это один из них.

«Говорила на эту тему моя новая коллега Лиз Трасс, которая заявила, что если «Путин не проиграет на Украине, то его амбициям не будет предела, и следующими целями будут Прибалтика и Молдова» – отметил Лавров.

Также он подчеркнул, что высказывание британского министра вполне достойно «английской дипломатии, политики и культуры», передает издание ТАСС.

Вам может понравиться

Международные сервисы знакомств прекращают работу в России

Сервисы Bumble и Badoo приняли решение уйти с российского рынка. Кроме того, они больше не будут доступны и пользователям из Белоруссии. О причинах решения в компании Bumble Inc., владеющей сервисами,

В Ватикане считают, что вмешательство Запада в ситуацию на Украине является незаконным

Ватиканский дипломат и бывший апостольский нунций в США Карло Мария Вигано заявил, что вмешательство НАТО и ЕС в политику Украины является нелегитимным. Об этом сообщает издание РИА Новости. Как сообщается,
  • Анна
  • 07.03.2022
  • читать 1 минуту

В США отказались от предложения Польши отправить истребители на Украину с баз НАТО в Германии

В Пентагоне не хотят задействовать базу НАТО «Рамштайн» для того, чтобы посылать на Украину истребители. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби. Как сообщается, с подобным предложением недавно выступила
  • Анна
  • 09.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 марта – ясно, до -5 °C | город Мытищи: погода, 10 марта – ясно, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Королев: погода, 10 марта – переменная облачность, до -0 °C | Подольск: погода, 10 марта – небольшая облачность, до -9 °C | Армавир: погода, 10 марта – пасмурно, до 2 °C |