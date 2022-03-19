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Россия продолжает переговоры с Украиной, причем можно говорить даже о том, что наладился «какой-то диалог», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также отметил, что Москва предъявляет Киеву минимальные требования.

По словам министра, Украина вроде бы демонстрирует желание выполнить эти самые требования, однако создается впечатление, что кто-то не разрешает ей этого делать. Несмотря на это, РФ рассчитывает, что Киев все же подпишет договоренности, которые определят ее нейтралитет в будущем.

Россия, заявил Лавров, четко изложила свои задачи, которые являются вполне легитимными и понятными. Поэтому она намерена продолжать их решение, пока Киевом не будут подписаны соответствующие документы.

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