Отказ России от дальнейших переговоров по Курильским островам и мирному договору по итогам Второй мировой является для Японии вызовом и «черной меткой», считают пользователи Сети из Страны восходящего Солнца.

Так они прокомментировали заявление РФ о прекращении дальнейших переговоров, а также об отмене визового режима для японцев, приезжающих на Южные Курилы. По словам японских граждан, правительству сейчас нужно действовать крайне осторожно и ни в коем случае не принимать опрометчивых решений по разрыву дипломатических отношений с РФ.

«Думаю, Японии не следует лишний раз раздражать Россию. Ведь мы вполне можем стать очередной российской целью. И отбиться нам будет нечем», – написал один из пользователей.

Другой добавил, что правительство Фумио Кисиды должно было сразу действовать в отношении России более аккуратно, не разбрасываясь обвинениями и не предъявляя претензий.