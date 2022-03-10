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Появившиеся в среду в Сети видеозаписи после бомбардировки детской больнице и роддома в Мариуполе, являются достоверными. Однако вся остальная информация, связанная с ними – это фейк, пишет «Комсомольская правда». Журналисты поясняют, что среди пациентов медицинских учреждений и персонала пострадавших нет, хотя Киев хочет уверить весь мир в обратном.

Мало того, ни в больнице, ни в роддоме не было пациентов. 8 марта об этом заявлял постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ссылаясь на высказывания местных жителей, он пояснил, что и персонал, и пациентов разогнали украинские военные, которые устроили в зданиях свои огневые точки.

Это подтверждается и сообщениями от 5 марта, когда сообщалось об обстрелах армии ДНР националистическими батальонами, которые скрывались как раз в роддомах, больницах, детских садах.

Авторы публикации отмечают, что в записях, выкладываемых украинской стороной имеется три ключевых нестыковки. Во-первых, никто так и не показал пострадавших, хотя Киев в последнее время совершенно не стесняется и выкладывает фото погибших и раненых. Во-вторых, в кадр попала только одна «Скорая помощь», хотя говорится о множестве раненых. В-третьих, в помещениях отсутствуют следы крови, зато имеется ведро с красной краской. При взгляде на которое оператор говорить, что «везде кровь».

В результате вывод прост – взрыв в роддоме и детской больнице – это не более, чем очередной фейк, инсценировка, направленная на привлечение внимание Запада.

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