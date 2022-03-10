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Иностранные компании уходят из РФ исключительно по политическим мотивам, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он также отметил, что вряд ли такие действия связаны проблемами с бизнесом.

Все эти компании весьма давно и достаточно успешно работали на российском рынке, получая огромные прибыли. Теперь из-за политики они вынуждены от них отказаться, так как США и пляшущий под их дудку ЕС никак не могут успокоиться, придумывая все новые и новые ограничения. При этом, по словам Медведева, Вашингтон не в состоянии дать РФ реальный ответ.

Зампред Совбеза напомнил, что в 2014 году было то же самое и с тех пор Россия научилась решать самые сложные вопросы в области импортозамещения.

«Справимся и сейчас. Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем», – заявил Медведев.

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