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Украина в будущем может иметь только полицию и Национальную гвардию, без Вооруженных сил, уверен военный эксперт Игорь Коротченко. Кроме того, Киев не должен покупать вооружение на Западе, развивать собственный флот и предприятия военно-промышленной сферы.

Обсуждаемые на переговорах шведский или австрийский примеры нейтралитета Украины совершенно не подходят Москве, заявил Коротченко в беседе с журналистами издания “Взгляд”. Несмотря на то, что эти страны позиционируют себя как нейтральные, они все же обладают достаточно мощным военным арсеналом. Но на Украине такого быть не должно.

Кроме того, эксперт уверен, что одним из главных требований к Киеву должно быть признание российской принадлежности Крыма и независимости уже признанных Россией республик Донбасса.

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