Эксперт Игорь Коротченко, возглавляющий Центр анализа мировой торговли оружием, рассказал, что будет с зенитно-ракетными комплексами С-300, которые НАТО собирается отправлять на Украину. В беседе с агентством РИА Новости он предрек этим ЗРК незавидную судьбу.

По словам Коротченко, оказавшись на территории Украины, эти ЗРК сразу же превратятся в мишени для российских ВКС. Причем будут они вполне легитимными целями, что позволит исключить риск боевого конфликта с НАТО.

Эксперт уверен, что ВКС должны сразу же реагировать на пересечение рубежей соседней страны натовскими караванами, незамедлительно уничтожать не только средства ПВО, которые Альянс отправляет Киеву, но и любое другое вооружение.

Напомним, что о поставках советских комплексов С-300 и других систем противовоздушной обороны ранее заявили в Вашингтоне.