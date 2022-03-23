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Если НАТО не согласится на отправку миротворческих сил на Западную Украину, туда могут быть отправлены польские войска, рассказал военный эксперт Игорь Коротченко. Он пояснил, что главной их целью станет не допустить выхода ВС РФ на польско-украинскую границу.

Эксперт отметил, что такие действия Варшавы будут не просто провокацией против РФ, но и фактически объявлением войны. Ведь «миротворцы» из Польши вполне могут создать на Западной Украине базу для дальнейших террористических атак. Что закончится плохо для польских военных.

Они это прекрасно понимают и поэтому Варшава все еще пытается договориться с НАТО, отмечает Коротченко. По его словам, Польша надеется, что если она зайдет на Украину под эгидой Североатлантического альянса, то сможет избежать ракетных ударов по новым базам. Однако они будут нанесены в любом случае.

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