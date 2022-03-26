Российская спецоперация на Украине продолжается согласно намеченному плану, а войска четко выполняют поставленные перед ними задачи. Военный эксперт Игорь Коротченко назвал три главные цели, которые предстоит достичь в ближайшее время.

Первая из них – это продолжение процесса перемалывания украинского военного потенциала. ВС РФ ежедневно уничтожает объекты военной инфраструктуры и тем самым приближается к намеченной цели.

Вторая задача – уничтожение вооружений, которые Запад всеми правдами и неправдами провозит на Украину. Кроме того, ВС РФ должны продолжать атаковать центры подготовки ВСУ и иностранных наемников.

Третью задачу предстоит решить группировке войск РФ на Донбассе. Она должна получить контроль над территориями Донецкой и Луганской областей и над Мариуполем в том числе.