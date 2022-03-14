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Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал сообщение главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что он находится непосредственно на фронте, неподалеку от столицы Украины.

По словам Коротченко, одна из причин, по которой Кадыров сам отправился на Украину, заключается в необходимости обеспечить максимальную координацию бойцов чеченского спецназа. Кроме того, это весьма символичный шаг главы Чеченской Республики.

Еще одна причина заключается в том, пояснил Коротченко, что российские войска вскоре доберутся до лидеров украинских неонацистов. В частности, до Алексея Арестовича. Ко всем у Кадырова имеется несколько вопросов, ответ на которые он хотел бы получить лично.

При этом Коротченко заявил, что любые разговоры о взятии под контроль Киева в настоящий момент лишены всякого смысла.

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