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Капитан морского порта Сочи Вячеслав Румянцев предупредил, что у кораблей, которые в настоящее время находятся в Чёрном море, есть риск подорваться на дрейфующих украинских минах. Его слова передаёт издание Life.

Согласно имеющейся информации, украинские ВМС поставили множество мин на подходах к украинским портам. Однако из-за прошедшего шторма они были оторваны от своих установленных мест и теперь свободно дрейфуют в море.

«По информации, объявленной ГС ЧФ в ПРИП № 116 из-за штормовых условий, якорные мины, установленные украинскими ВМС на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск, Южный (около 420 мин типа ЯМ и ЯРМ), оторваны», — предупредил Румянцев.

Предупреждение было разослано всем капитанам и судовладельцам, чьи корабли находятся в Чёрном море. Гражданским судам из-за этой угрозы следует соблюдать предельную осторожность в юго-западной и северо-западной части Чёрного моря.

Ранее мы сообщали, что в бухту Севастополя вошел патрульный корабль «Василий Быков». При этом ранее командование ВСУ заявило, что этот корабль был потоплен.

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