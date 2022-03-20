В ближайшее время компанию, которая владеет социальными сетями Facebook (запрещен в РФ) и Instagram (запрещен в РФ), в России могут признать экстремистской. Соответствующее заявление Генеральная прокуратура РФ уже подготовила. 21 марта его рассмотрит Тверской суд в Москве.

Генпрокуратура требует, что деятельность корпорации Meta на территории Российской Федерации была приостановлена. Ранее в социальных сетях, которые принадлежат американской компании, был временно снят запрет для пользователей из некоторых стран на размещение информации с призывами к насилию над гражданами России.

Каковы будут последствия для пользователей социальных сетей, пока не очень понятно. В случае, если суд удовлетворит заявление Генеральной прокуратуры и признает Meta экстремистской организацией, то и все пользователей соцсетей, которыми владеет компания, могут быть признаны участниками такой организации – считают некоторые эксперты. Впрочем, другие юристы уверяют, что пользователям ничего не грозит, и ответственность наступить только в том случае, если на их страницах будет размещена информация экстремистской направленности.