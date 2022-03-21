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Список компаний, которые ограничивают свою деятельность в России, продолжает пополняться. На этот раз о приостановке работы заявили в компании Weatherford International – одной из крупнейших сервисных компаний в нефтегазовом секторе.

В заявлении швейцарской фирмы заявляется, что ограничения коснуться любых поставок в Россию, любых инвестиций в страну, а также внедрения новых технологий. При этом отмечается, что компания в настоящее время не имеет активных совместных предприятий или каких-либо партнёрских отношений в России.

Weatherford активно работала в России до 2014 года. Тогда на фоне начавшихся охлаждений отношений между РФ и странами Запада, активы швейцарской компании в России выкупила компания “Роснефть”. Сделка обошлась почти в 500 миллионов долларов.

Западные компании начали исход из России после 24 февраля, когда началась специальная военная операция в Донбассе. Тогда же стали вводиться новые экономические санкции, которые затронули торговлю России с другими странами, банковский сектор и так далее.

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