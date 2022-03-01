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Компания Visa, которая владеет одноимённой платёжной системой, подержала введённые против России санкции. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.

Как указывается в публикации, компания предпринимает все необходимые меры для того, чтобы обеспечить выполнение всех уже введённых ограничений. Также в сообщении было заявлено, что Visa готова и к новым санкциям, введение которых не исключается в дальнейшем.

«Visa принимает оперативные меры для обеспечения соблюдения применяемых санкций и готова соблюдать дополнительные санкции, которые могут быть введены», – сообщается в публикации.

Помимо этого, было указано, что Visa выделит по одному миллиону долларов Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) и Красному Кресту на Украине.

Ранее мы сообщали, что в Стамбуле арестовали Boeing 737 авиакомпании “Победа”. Самолёт был взят в лизинг у ирландской компании, которая отозвала его из-за санкций в отношении России.

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