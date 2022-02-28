Экономические санкции, введённые против России, начали отражаться на рынке видеоигр. Японская компания Nintendo прекратило принимать рубли в качестве оплаты своих продуктов в электронном магазине eShop. В нём продаются цифровые копии видеоигр.

В сообщении японской компании на этот счёт указано, что транзакции в рублях приостановлены на неопределённых срок. Между тем пополнять баланс своего кошелька в магазине Nintendo рублями всё ещё можно. Использовать для этого придётся карты Nintendo eShop. Их продают на электронной площадке Qiwi. Номинал карт от 600 рублей до 15 тысяч.

Ранее с проблемами при оплате российскими банковскими картами столкнулись пользователи ряда зарубежных сервисов, таких как Spotify и Netflix. Специалисты отмечают, что судя по масштабам финансовых и экономических санкций, которые западные страны ввели на фоне российской военной спецоперации в Донбассе, проблем с рублёвыми транзакциями, скорее всего, станет больше.