Ответственность за использование нелицензионного программного обеспечения в России могут отменить. Речь идёт, как об административной, так и об уголовной ответственности. Об этом пишет газета “Коммерсант”, ссылаясь на опрошенных ей экспертов.

Специалисты полагают, что такие меры могли бы снизить негативный эффект от ухода из России таких крупных компаний, как Microsoft, Oracle и так далее. По данным издания, в Минцифры РФ, в целом, к идее относятся сдержано, но не исключают, что использование нелицензионного программного обеспечения всё же может применяться. В ведомстве уточнили, что там выступают за сбалансированный поход к решению проблемы, и прежде всего, будут стараться стимулировать потребителей переходить на российское ПО.

Крупные международные компании, в том числе в IT-сфере, стали прекращать свой бизнес в России после введения западными странами санкций в отношении России. Их стали вводить после начала 24 февраля специальной военной операции в Донбассе.