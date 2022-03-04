Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ответственность за использование нелицензионного программного обеспечения в России могут отменить. Речь идёт, как об административной, так и об уголовной ответственности. Об этом пишет газета “Коммерсант”, ссылаясь на опрошенных ей экспертов.

Специалисты полагают, что такие меры могли бы снизить негативный эффект от ухода из России таких крупных компаний, как Microsoft, Oracle и так далее. По данным издания, в Минцифры РФ, в целом, к идее относятся сдержано, но не исключают, что использование нелицензионного программного обеспечения всё же может применяться. В ведомстве уточнили, что там выступают за сбалансированный поход к решению проблемы, и прежде всего, будут стараться стимулировать потребителей переходить на российское ПО.

Крупные международные компании, в том числе в IT-сфере, стали прекращать свой бизнес в России после введения западными странами санкций в отношении России. Их стали вводить после начала 24 февраля специальной военной операции в Донбассе.

Вам может понравиться

В Пентагоне признали невозможность выиграть ядерную войну

В Пентагоне заявили о невозможности выиграть ядерную войну. С соответствующим заявлением выступил недавно пресс-секретарь ведомства Джон Кирби. Согласно заявлению Кибри, Пентагон отменил готовящиеся ракетные испытания. Так, ранее в США планировали
  • Анна
  • 03.03.2022
  • читать 1 минуту

Российским журналистам в ДНР начали поступать угрозы в соцсетях

Российские военные журналисты, занимающиеся освещением хода спецоперации, которая проводится на Украине, рассказали, что им начало поступать много угроз в соцсетях. Об этом сообщает издание РИА Новости. Как сообщается, корреспонденты получают
  • Анна
  • 04.03.2022
  • читать 1 минуту

Власти Гамбурга опровергли информацию о конфискации яхты Алишера Усманова

В Гамбурге опровергли информацию о конфискации яхты у предпринимателя из России Алишера Усманова. Как сообщается, Усманов является основателем холдинга USM. Помимо этого, он самый крупный акционер данной организации. В среду
  • Анна
  • 03.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 марта – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 4 марта – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 марта – облачно с прояснениями, до -4 °C | Королев: погода, 4 марта – пасмурно, до 4 °C | Подольск: погода, 4 марта – переменная облачность, до -3 °C | Армавир: погода, 4 марта – пасмурно, до 6 °C |