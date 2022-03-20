Командование ВСУ заявило, что не в курсе, были ли на складах с боеприпасами в Ивано-Франковской области украинские военнослужащие. Такое заявление ранее сделал представитель управления информации Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Он также отметил, что после попадания в склады ракетой там сдетонировали боеприпасы.

Напомним, что по данному объекту был нанесен удар российской гиперзвуковой ракетой воздушного базирования «Кинжал». Киев признает, что склады действительно были атакованы, однако заявляет, что тип боезарядов в настоящий момент не установлен.

Командование ВСУ беспрестанно заявляет, что хранит «верность присяге», однако тот факт, что оно даже не знало о присутствии на военном объекте военнослужащих может указывать на участие представителей высшего командного состава в «наведении» российских бойцов на ключевые объекты.

Еще одно подтверждение этому – захват ВС РФ объекта с техникой и боеприпасами в южной части Украины. Он не был уничтожен отступающими украинскими войсками, причем командование ВСУ не в состоянии объяснить, почему это произошло.