Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Командование ВСУ заявило, что не в курсе, были ли на складах с боеприпасами в Ивано-Франковской области украинские военнослужащие. Такое заявление ранее сделал представитель управления информации Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Он также отметил, что после попадания в склады ракетой там сдетонировали боеприпасы.

Напомним, что по данному объекту был нанесен удар российской гиперзвуковой ракетой воздушного базирования «Кинжал». Киев признает, что склады действительно были атакованы, однако заявляет, что тип боезарядов в настоящий момент не установлен.

Командование ВСУ беспрестанно заявляет, что хранит «верность присяге», однако тот факт, что оно даже не знало о присутствии на военном объекте военнослужащих может указывать на участие представителей высшего командного состава в «наведении» российских бойцов на ключевые объекты.

Еще одно подтверждение этому – захват ВС РФ объекта с техникой и боеприпасами в южной части Украины. Он не был уничтожен отступающими украинскими войсками, причем командование ВСУ не в состоянии объяснить, почему это произошло.

Вам может понравиться

Востоковед Маслов считает, что США планируют использовать Тайвань против Китая по аналогии с Украиной

Востоковед Алексей Маслов считает, что США намереваются организовать с Китаем и Тайванем аналогичный сценарий, как с Россией и Украиной. Слова эксперта передаёт издание «ПолитЭксперт». Как отмечается, в США уже пообещали
  • Анна
  • 19.03.2022
  • читать 1 минуту

Леонков заявил, что США могут доставить на Украину дроны-камикадзе под видом гуманитарного груза

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что США могут отправить Украине дроны-камикадзе под видом гуманитарного груза. Его слова передаёт издание «Народные новости». Как отмечается, ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что
  • Анна
  • 17.03.2022
  • читать 1 минуту

Глава Минэкономики ФРГ Хабек: Газоснабжение Германии следующей зимой не обеспечено

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что следующей зимой в стране могут возникнуть серьезные проблемы с газоснабжением. По его словам, зависимость от поставок голубого топлива
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 марта – ясно, до 4 °C | город Мытищи: погода, 20 марта – переменная облачность, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 марта – снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 марта – переменная облачность, до -2 °C | Королев: погода, 20 марта – переменная облачность, до 2 °C | Подольск: погода, 20 марта – ясно, до 3 °C | Армавир: погода, 20 марта – небольшая облачность, до 3 °C |